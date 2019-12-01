الحويج: نأمل تطبيع العلاقات مع «إسرائيل»

كشف وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج، عن أن حكومت تأميل تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة “معاريف” العبرية، الأحد، مع الحويج على هامش زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، اشترط أن يجري حل القضية الفلسطينية قبل إقامة العلاقة مع إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحويج أكد خلال اللقاء، على أن ليبيا ملتزمة بقرارت الجامعة العربية والأمم المتحدة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفق قوله.

ونقلت “معاريف” عن الحويج دعم ليبيا للسلام الإقليمي، ورغبته في مشاركة الدول الأوروبية مؤتمر برلين، الذي سيعقد منتصف الشهر الجاري.

وأضاف وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، أن ليبيا باتت ساحة للإرهاب وتصفية الحسابات بين القوى الكبرى التي تتنازع على النفوذ في المنطقة، حسب وصفه.