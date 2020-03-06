عاجل

الخارجية الإثيوبية: استدعاء سفيرينا في مصر والسودان روتيني

عين ليبيا | نُشر الجمعة، 6 مارس 2020 - 10:06
حجم الخط
طباعة

خبر عاجل: الخارجية الإثيوبية: استدعاء سفيرينا في مصر والسودان روتيني

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

اقرأ أيضا

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

أرسل إلى صديق