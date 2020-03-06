خبر عاجل: الخارجية الإثيوبية: استدعاء سفيرينا في مصر والسودان روتيني
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|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:04
|الشروق
|07:29
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:38
|المغرب
|19:09
|العشاء
|20:39
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:04
|الشروق
|07:29
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:38
|المغرب
|19:09
|العشاء
|20:39
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:04
|الشروق
|07:29
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:38
|المغرب
|19:09
|العشاء
|20:39
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:04
|الشروق
|07:29
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:38
|المغرب
|19:09
|العشاء
|20:39
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:04
|الشروق
|07:29
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:38
|المغرب
|19:09
|العشاء
|20:39
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:04
|الشروق
|07:29
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:38
|المغرب
|19:09
|العشاء
|20:39
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