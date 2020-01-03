الخارجية القطرية: تصريح الأمين العام للجامعة العربية مخالف لنص قرار الدول الأعضاء في ختام الاجتماع الطارئ بشأن ليبيا

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الجمعة، 03 يناير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:12
|العصر
|15:54
|المغرب
|18:13
|العشاء
|19:43
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:12
|العصر
|15:54
|المغرب
|18:13
|العشاء
|19:43
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:12
|العصر
|15:54
|المغرب
|18:13
|العشاء
|19:43
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:12
|العصر
|15:54
|المغرب
|18:13
|العشاء
|19:43
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:12
|العصر
|15:54
|المغرب
|18:13
|العشاء
|19:43
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:12
|العصر
|15:54
|المغرب
|18:13
|العشاء
|19:43
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