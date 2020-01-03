الخارجية القطرية: تصريح الأمين العام للجامعة العربية مخالف لنص قرار الدول الأعضاء في ختام الاجتماع الطارئ بشأن ليبيا

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 3 يناير 2020 - 15:31
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