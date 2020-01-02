الخارجية المصرية: ندين بأشد العبارات تمرير البرلمان التركي لمذكرة إرسال قوات إلى ليبيا

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الخميس، 02 يناير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:11
|العصر
|15:54
|المغرب
|18:12
|العشاء
|19:42
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:11
|العصر
|15:54
|المغرب
|18:12
|العشاء
|19:42
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:11
|العصر
|15:54
|المغرب
|18:12
|العشاء
|19:42
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:11
|العصر
|15:54
|المغرب
|18:12
|العشاء
|19:42
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:11
|العصر
|15:54
|المغرب
|18:12
|العشاء
|19:42
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:11
|العصر
|15:54
|المغرب
|18:12
|العشاء
|19:42
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