الخطوط الجوية التركية تُعلَّق رحلاتها إلى العراق وإيران

الطائرات لن تعبر من المسار الجوي لكل من إيران والعراق خلال اليومين القادمين. [ترك برس]

علَّقت الخطوط الجوية التركية، الأربعاء، رحلاتها المقررة إلى العراق وإيران حتى غدا الخميس، وذلك على خلفية التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الخطوط الجوية التركية في بيان لها، إن طائرات الخطوط الجوية التركي الذي تعبر من الأجواء الإيرانية والعراقية غيرت اتجاه رحلاتها إلى أماكن أخرى.

وأشارت الخطوط الجوية التركية إلى أن طائرتها لن تعبر من المسار الجوي لكل من إيران والعراق خلال اليومين القادمين.

هذا وتشهد العراق وإيران حالة من التوتر على خلفية إغتيال الولايات المتحدة الأمريكية قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في العراق الجمعة الماضية.

يأتي ذلك في حين أعلنت طهران، صباح الأربعاء، مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية، عقب إقلاعها من المطار الرئيسي بالعاصمة طهران، وعددهم 180.

وتحطمت طائرة بوينج 737 تابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية فى العاصمة الإيرانية طهران، في وقت سابق اليوم، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخمينى الدولي.

ووفقا للبيانات الأولية، لقى أفراد طاقم الطائرة والركاب مصرعهم، وكان عددهم 180 شخصا. وأوقفت الخطوط الجوية الأوكرانية رحلاتها إلى طهران إلى أجل غير مسمى بسبب تحطم طائرتها.

هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق “القدس”، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة.

كما تحدثت وكالة “فارس نيوز” شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الذي قالت الوكالة إنه أوقع أضرارا كبيرة في قاعدة “عين الأسد” رغم محاولة الأمريكيين إخفاء الحقائق.

وبعد الهجوم الإيراني على القاعدتين، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب، أحيط علمًا بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.