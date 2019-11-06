الداخلية تبحث تطوير عمل منظومات مصلحة الجوازات مع «آي بي إم» الأمريكية

عقد وفد رفيع المستوى من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق متكون من (مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ومكتب نظم المعلومات بالوزارة ومكتب وزير الداخلية المفوض)، اجتماعًا الأربعاء، بالعاصمة تونس، مع مع شركة “أي بي ام” IBM الأمريكية الرائدة في مجال تقنية المعلومات.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع تركز حول إصدار التأشيرات الإلكترونية لدخول والإقامة للأجانب، وتطوير عمل المنظومات الإلكترونية لدى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تطوير العمل التقني لدى وزارة داخلية في مجال منظومات استخراج جواز سفر، وعدد من المجالات التقنية في كافة مكونات الوزارة، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالمجال التقني.