الداخلية تنفي إعادة فتح منفذ رأس إجدير

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، الأخبار المتداولة حول إعادة فتح منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قالت الوزارة إن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت كتابا موجها إلى مدير أمن المنفذ بشأن إعادة فتحه، مُشددة على أن هذا الكتاب مزور ولا أساس له من الصحة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذه الشائعات، التي من شأنها زرع الشك في نفوس المواطنين وإرباكهم، بحسب الوزارة.

يُشار أن لجنة التعاون الأمني مع تونس، عقدت اجتماعًا، الثلاثاء الماضي، بمنفذ رأس إجدير، برئاسة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة غريبة، مع عدد من المسئولين الأمنين من الجانب التونسي.

وحضر الاجتماع من الجانب الليبي، رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، ومدير أمن منفذ رأس جدير الحدودي، ومدير مديرية جمارك زوارة، ومدير الجمارك بالمنفذ.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الاجتماع تركز حول قرار وزارة الداخلية الليبية بقفل منفذ رأس جدير الحدودي نتيجة للمشاكل والعراقيل التي تواجه المواطنين الليبيين المسافرين عبر المنفذ.

وتم التطرق خلال الاجتماع إلى عدد من المواضيع المتعلقة بفتح المسارات أمام المسافرين وحسن معاملة المواطنين القاصدين الأراضي التونسية، وحلحلة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه المواطنين، وعرض ما تم الاتفاق عليه على وزير الداخلية الليبي والتونسي، لاتخاذ الإجراءات النهائية لحل هذه الإشكالية.