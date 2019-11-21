الداخلية تُؤكد على توفر الوقود وتدعو إلى عدم الازدحام أمام محطات التوزيع

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أنه وبالتواصل مع رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود العميد “محمد فتح الله”، بأن العمل مستمر في توزيع الوقود، وأن عملية توزيع الوقود على المحطات تسير بشكل سلسل وطبيعي.

وطمأنت الوزارة المواطنين بأن الوقود متوفر بشكل كاف، داعية في نفس الوقت المواطنين إلى عدم الإزدحام امام محطات الوقود.

من جانبها أيضًا، أشارت شركة البريقة لتسويق النفط، إلى أن ناقلة الوقود أنوار ليبيا أنهت تفريغ شحنتها من منتج وقود البنزين وغادرت منصة رصيف ميناء طرابلس البحري بعد أن أنهت شحنتها، ولتأخذ مكانها الناقلة البحرية أنوار النصر والمُحملة بـ32,000,000 مليون لتر من منتج وقود البنزين والتي قد باشرت عمليات الضخ والتفريغ صباح الإربعاء.