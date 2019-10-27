الداخلية: حملة التضليل بوجود «البغدادي» في ليبيا تفضح حفتر وسلوكه

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، الأحد، بيانًا حول نجاح العملية العسكرية الخاصة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية في شمال سوريا، والتي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي.

وقالت الوزارة في بيانها:

إن هذا العمل هو انتصار كبير للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب ي ضرب وإنهاء وجود هذا التنظيم، وسبق أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية وبالاشتراك مع حكومة الوفاق الوطني وقوات البنيان المرصوص والاجهزة الأمنية بتقديم المساعدة اللازمة والضرورية لإنهاء وجود تنظيم داعش في مدينة سرت والقضاء عليه، ولازال هذا التعاون قائمًا في تتبع ما تبقى من عناصر تنشط حاليا في بعض المناطق سواء كان هذا التتبع باستهدافها بضربات محددة ومنسقة أو بضبط هذه العناصر.

وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا لملف الإرهاب سواء كان بتبادل المعلومات مع شركائها أو معرفة مصادر التمويل، وكذلك بتقديم من يتم القبض عليهم للقضاء، وبالرغم من العدوان على العاصمة طرابلس استطاعت القوات الأمنية من ضبط عدد من المنتمين للتنظيم خلال الأشهر الماضية.

ونوهت وزارة الداخلية بأن حالة الحرب الحالية والاستهداف المتكرر والممنهج لقوات البنيان المرصوص وقوات مكافحة الإرهاب بطيران مُسيَّر تابع لخليفة حفتر وتكرار استهداف قاعدة معيتيقة حيث السجن الرئيسي لكل المقبوض عليهم في قضايا الإرهاب، وتسليم قواعد عسكرية جوية مهمة وحيوية لمرتزقة أجانب في وسط وغرب البلاد، بل ولحملة تضليل وتشويش ممن يحملون صفات رسمية لدى حفتر بوجود زعيم التنظيم في ليبيا، كلها أدلة لا تقبل إثبات العكس وتفضح حفتر وسلوكه وأنه مستعد للتعامل مع الإرهاب لتحقيق مصلحة تبرير هذا التدميروالقتل المجاني وخلق المناخالذي تتغذى منه هذه التنظيمات الإرهابية، لإعادة إحيائه من جديد خلافًا لرغبة الشعب الليبي وحكومته ولشركائه الذين ساعدوه ويساعدوه في أن تكون ليبيا بلد أمان مستقر خالي من الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، بحسب البيان.