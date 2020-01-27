الداهش: دبلوماسية التملق

هل يجهل “محمد العيسي” أن الهولوكوست اليمني صناعة سعودية؟. [BARTOSZ SIEDLIK]

علق رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة عبد الرزاق الداهش، على مشاركة وزير العدل السعودي السابق محمد العيسى، في ذكرى إحياء محرقة الهولوكوست.

وكتب الداهش تحت عنوان “دبلوماسية التملق” يقول:

“محمد العيسي” وزير العدل السعودي السابق، والذي يتولى حاليا إدارة مؤسسة سعودية تحمل أسم، رابطة العالم الإسلامي. الرجل شد الرحال إلى جهة رابعة غير الجهات التي وردت في النص، وهي معسكر الاعتقال النازي خلال الحرب العالمية الثانية “اوشفيتر ـ بيركينو” في بولندا.

وأضاف:

“العيسي”المقرب من العائلة الحاكمة في السعودية قال كلمة أثناء تجوله داخل المعسكر، برفقة عدد من الحاخامات اليهود، أكد فيها على زيارته، واجب مقدس، وشرف عظيم. أما مقاطع الفيديو التي تم تتداولها على نطاق واسع، فقد أظهرته وهو يؤم مجموعة من مرافقيه، في صلاة على أرواح ضحايا المحرقة “الهولوكوست”، ويتلو ما تيسر من آيات الذكر الحكيم.



وتابع:

ربما يُبرر الرجل زيارته للمعسكر النازي الذي تم تحريره من قبل الجيش الأحمر السوفيتي منذ خمسة وسبعين عام، كجزء من حملة علاقات عامة، لإظهار الإسلام كدين سلام، ومحبة، وانفتاح على العالم. ولكن وزير العدل السعودي السابق، والأمين العام الحالي لمؤسسة أسمها رابطة العالم الإسلام، كم ترك من هولوكوست خلفه قبل أن يصل إلى مدينة وارسو في هذه الأجواء الباردة؟

وأردف يتساءل: