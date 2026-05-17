الدبيبة يؤكد أهمية تمكين الشباب خلال متابعته انتخابات المجالس المحلية بطرابلس

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، السبت، سير العملية الانتخابية الخاصة بالمرحلة الأولى لانتخابات المجالس المحلية للشباب، خلال زيارة أجراها إلى مقر غرفة العمليات المركزية في العاصمة طرابلس.

ورافق الدبيبة خلال الزيارة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع.

وكان في استقبال رئيس الوزراء، وزير الشباب ورئيس اللجنة التنظيمية العليا هيثم الزحاف، إلى جانب مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية اللواء علي النويصري، حيث اطلع على آليات متابعة العملية الانتخابية وخطط التنسيق الأمني والتنظيمي المعتمدة لضمان سير الاقتراع داخل البلديات المستهدفة بصورة منتظمة وآمنة.

وبحسب البيانات الرسمية، تُجرى المرحلة الأولى من الانتخابات في 30 بلدية بمختلف أنحاء البلاد، بينها زليتن، ومصراتة، وطرابلس المركز، وتاجوراء، وجنزور، وصبراتة، وترهونة، وسوق الجمعة، وحي الأندلس، وعين زارة.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين والناخبات في هذه المرحلة 68 ألفاً و34 ناخباً وناخبة، بمتوسط 2617 ناخباً في كل بلدية.

وأظهرت الإحصائيات تسجيل 44 ألفاً و788 ناخباً من الذكور بنسبة 65%، مقابل 24 ألفاً و905 ناخبات بنسبة 35%.

وأكد الدبيبة أن الحكومة تضع ملف الشباب ضمن أولوياتها، وتواصل العمل على دعم مشاركتهم في الحياة العامة وتمكينهم من الإسهام في إدارة الشأن المحلي.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن انتخابات المجالس المحلية للشباب تمثل خطوة مهمة لترسيخ المشاركة الديمقراطية، وبناء قيادات شبابية قادرة على أداء دور فاعل داخل المجتمعات المحلية.

كما شدد الدبيبة على أهمية إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، مثنياً على جهود وزارة الشباب والأجهزة الأمنية واللجان المشرفة في تأمين العملية الانتخابية وضمان تنظيمها في أجواء آمنة ومنظمة داخل مختلف البلديات.

وتأتي هذه الانتخابات ضمن توجه حكومي يستهدف توسيع مشاركة الشباب في العمل المحلي وتعزيز حضورهم في مواقع صنع القرار، في ظل مساعٍ رسمية لإشراك الفئات الشابة في إدارة الملفات التنموية والخدمية على مستوى البلديات.