الدفاعات الجوية التابعة للجيش الليبي تُسقط طائرة مُسيرة من نوع wing loong مذخّرة بالصواريخ تابعة لقوات حفتر كانت تحاول مهاجمة أهداف مدنية في محيط مدينة مصراتة. عين ليبيا | آخر تحديث: 3 أغسطس 2019 - 14:14 حجم الخط طباعة EmailWhatsAppShareTweetShareEmailWhatsAppShareTweetShare اقرأ أيضا«السراج» يبحث مع وفد بلديات الزاوية الأوضاع في المنطقةالشيباني: الذين يحاربون في الجبهات هم من يقرر مستقبل ليبياسيالة يُعبر عن استهجانه واستنكاره لتصريحات «أنور قرقاش»بعد اتهام وزير خارجيتها القوات المدافعة عن طرابلس بالإرهابية.. السراج يزور باريس
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