الدفاعات الجوية التابعة للجيش الليبي تُسقط طائرة مُسيرة من نوع wing loong مذخّرة بالصواريخ تابعة لقوات حفتر كانت تحاول مهاجمة أهداف مدنية في محيط مدينة مصراتة.

عين ليبيا | آخر تحديث: 3 أغسطس 2019 - 14:14
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