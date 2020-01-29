الرئاسة التركية.. إعلان خطة ترامب للسلام يستوجب من دول المنطقة على حل مشاكلها دون تدخل خارجي

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 29 يناير 2020 - 10:30
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