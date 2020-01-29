الرئاسة التركية.. وضوح بعض دول الخليج الداعمه لخطة ترامب البعيدة كل البعد عن المساواة والعدالة

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الأربعاء، 29 يناير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:37
|الشروق
|08:05
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:15
|المغرب
|18:36
|العشاء
|20:06
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:37
|الشروق
|08:05
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:15
|المغرب
|18:36
|العشاء
|20:06
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:37
|الشروق
|08:05
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:15
|المغرب
|18:36
|العشاء
|20:06
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:37
|الشروق
|08:05
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:15
|المغرب
|18:36
|العشاء
|20:06
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:37
|الشروق
|08:05
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:15
|المغرب
|18:36
|العشاء
|20:06
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:37
|الشروق
|08:05
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:15
|المغرب
|18:36
|العشاء
|20:06
اترك تعليق