الرئاسة التركية.. وضوح بعض دول الخليج الداعمه لخطة ترامب البعيدة كل البعد عن المساواة والعدالة

عين ليبيا | آخر تحديث: 29 يناير 2020 - 10:33
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