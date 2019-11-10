الرئاسي يبحث البرنامج المُمول من الاتحاد الأوروبي للاستقرار في ليبيا

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان، البرنامج المُمول من الاتحاد الأوروبي الخاص بمشروع الانتعاش والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء عقده النائب كاجمان، مع مسؤول البرامج بالوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، عثمان بن ساسي، والمستشار الأول للتعليم بمنظمة اليونيسيف، فرع ليبيا.