الرئيسية | ليبيا

الرئاسي يبحث البرنامج المُمول من الاتحاد الأوروبي للاستقرار في ليبيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 10 نوفمبر 2019 - 17:33
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

البرنامج تُنفذه وتُشرف عليه الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي. [إدارة التواصل والإعلام]
بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان، البرنامج المُمول من الاتحاد الأوروبي الخاص بمشروع الانتعاش والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء عقده النائب كاجمان، مع مسؤول البرامج بالوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، عثمان بن ساسي، والمستشار الأول للتعليم بمنظمة اليونيسيف، فرع ليبيا.

محتوى ذو صلة
طيران حفتر يستهدف مقر قوة التدخل السريع في عين زارة

وأشارت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إلى أن البرنامج تُنفذه وتُشرف عليه الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا (UNDP).

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن