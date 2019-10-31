الرئاسي يبحث مع السفارة الإيطالية تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد، الخميس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي غريمالدي.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، فإن اللقاء يأتي لبحث تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية.

وأكد عماري زايد خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، على أن الحل لم يعد سياسيا، وأنه لا يمكن العودة إلى العملية السياسية، إلا بعد دحر العدوان و القضاء على مشروع عسكرة الدولة الذي يحاول فرض الحل العسكري على الليبيين، وفق قوله.

وفيما يتعلق بمؤتمر برلين المزمع عقده حول الأزمة الليبية، قال عماري زايد:

في الوقت الذي نرحب به بالجهود الدولية، إلا أننا لا نتوقع أن يتحقق نجاح كبير إذا لم يكن هنالك موقف حازم من العدوان الحالي على العاصمة.

وأكد عضو المجلس الرئاسي أنه لا مجال لوقف إطلاق النار أو العودة للعملية السياسية مع استمرار العدوان على العاصمة.

كما أوضح موقف المجلس الرئاسي، من ضرورة توسعة دائرة المشاركة في برلين وتوحيد الموقف الدولي في دعم موقف حكومة الوفاق الوطني.

من جانبه أكد السفير الإيطالي، على موقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق الوطني وحرص إيطاليا على العودة للعملية السياسية والعمل مع جميع الأطراف الدولية لإنجاح الجهود الرامية لذلك.

هذا وناقش اللقاء أيضًا عددًا من المشاريع التي تقوم بها الحكومة الإيطالية بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.