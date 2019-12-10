الرئاسي يتابع التجهيزات النهائية لافتتاح مطار معيتيقة

تابع عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الدكتور “محمد عماري زايد”، خلال لقائه الثلاثاء، وزير المواصلات المهندس “ميلاد معتوق”، التجهيزات النهائية لافتتاح مطار معيتيقة وعودة الحركة الجوية فيه.

واستعرض الوزير أمام عضو المجلس، سير العمل في وزارة المواصلات، وما تقوم به الوزارة والجمعية العمومية للشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة من جهود لتحسين أدائها والشركات التابعة لها، والنهوض بها لتحقيق المهام المنوطة بها، بحسب ما نقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.

كما استعرض “معتوق” الجهود التي قامت بها الوزارة في ملف إجراءات طلبة الطيران التجاري والمراقبة الجوية مع ديوان المحاسبة، وما وصلت إليه في مشروع مركز الملاحة الجوية البديل.

هذا وحُدِد في وقت سابق، يوم الـ12 ديسمبر الجاري موعدًا للبدء في التشغيل وتسيير أول رحلة من مطار معيتيقة.