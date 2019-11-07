الرئاسي يستعرض آخر المستجدات بتوجيه الميزانيات للبلديات

ترأس عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة محمد عماري زايد، اجتماعًا الخميس، مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، ووزير المالية فرج بومطاري.
وأفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، بأن الاجتماع يأتي للوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بتوجيه ميزانيات البلديات، في إطار المتابعة لملف الإدارة المحلية.
وتم خلال الاجتماع، الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مناقشة لائحة الرسوم البلدية وعلاقة المراقبات المالية بالبلديات.
كما تم التأكيد على وضع خطط عمل مُحكمة لمعالجتها وتقديم الدعم اللازم لتسهيل توجيه ميزانية 2020 الخاصة بالبلديات حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها وفق الخطط الموضوعة بالخصوص.
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