الرئاسي يستعرض آخر المستجدات بتوجيه الميزانيات للبلديات

ترأس عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة محمد عماري زايد، اجتماعًا الخميس، مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، ووزير المالية فرج بومطاري.

وأفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، بأن الاجتماع يأتي للوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بتوجيه ميزانيات البلديات، في إطار المتابعة لملف الإدارة المحلية.