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الرئاسي يستعرض الصعوبات التي تواجه عمل الهيئة العامة للمياه

عين ليبيا | آخر تحديث: 24 يوليو 2019 - 16:18
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النائب “كاجمان” يتابع سير العمل في الهيئة العامة للموارد المائية وأهم الصعوبات التي تواجهها.

تابع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان، خلال لقائه الأربعاء، رئيس الهيئة العامة للمياه عبدالله السني، سير العمل في الهيئة، وأهم الصعوبات التي تواجهها، بحضور المستشار للشؤون الفنية والإعمار فرج العماري، ومدير التوثيق والمعلومات بالهيئة السيد أنس القايد.

وبحث اللقاء، الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء، هيكلية الهيئة العامة للمياه من حيث تحديد الجهات التابعة لها والواقعة تحت إشرافها.

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وتم الاتفاق على أن يتم إحالة ما تم الاتفاق عليه لوزارة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات، لإعداد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للموارد المائية، بما يضمن الأهداف المنشأة من أجلها.

كما تطرق اللقاء إلى المشروعات العاجلة في مجال المياه والصرف الصحي بالمنطقة الجنوبية والمُخطط تنفيذها من خلال مشروعات التنمية والمخصصات المالية المتفق عليها للمنطقة الجنوبية، وسبل تنفيذها في أقرب الآجال.

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