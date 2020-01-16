الرئاسي يستعرض المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة الجنوبية

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “عبدالسلام كاجمان”، خلال اجتماعه الخميس، مع وفد ضم عددًا من أعضاء مجلس النواب وأعيان منطقة وادي الآجال، المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة الجنوبية.

واستعرض النائب “كاجمان”، على الحضور، بصفته رئيس لجنة متابعة تنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة الجنوبية، ما تم إنجازه من قِبل اللجنة، والخطوات التي تمت لتجديد المشروعات التنموية ومشروعات حل المختنقات ذات الأولوية في جميع مناطق الجنوب، بحسب ما أفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.

كما استعرض الاجتماع مشروعات منطقة الآجال في مجالات الحكم المحلي، الداخلية، التعليم العام والتقني، الصحة ، المواصلات، الرياضة، الشؤون الاجتماعية، المياه والصرف الصحي، الزراعة.

وأوضح النائب “كاجمان”، أن الهدف الحقيقي من تنفيذ هذه المشروعات، هو خلق تنمية شاملة متكاملة بالمنطقة الجنوبية على المستوىين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا أن تنفيذ هذه المشروعات يتطلب تكاثف الجهود ومشاركة الجميع من المؤسسات الحكومية والأهالي.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه المشروعات سيتضمن تدريب وتأهيل عدد من أبناء المنطقة الجنوبية المتخصصين في مجال إدارة وتنفيذ المشروعات التنموية.