الرئاسي يستعرض جهود الحكومة الإيطالية مع ألمانيا للتحضير لمؤتمر برلين حول ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “عبد السلام كاجمان”، الخميس، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي جريمالدي”.

وأفادت إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، بأن اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، يأتي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

ورحب النائب “كاجمان” بالقنصل الإيطالي الذي عُين مؤخرًا للعمل في ليبيا، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة.

من جهته أطلع السفير الإيطالي، النائب “كاجمان”، على الجهود السياسية للحكومة الإيطالية مع ألمانيا للتحضير لمؤتمر برلين، لإيجاد حل للأزمة الليبية ونزع فتيل الحرب، لتحريك العملية السياسية وحل الخلافات بين الليبيين من خلال الحوار، بعيدًا عن ساحات الحرب والدمار، وفق قوله.

وجدد السفير الإيطالي، دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، مؤكدًا تقديم سفارة إيطاليا الدعم لأربع وعشرين بلدية في مختلف الجوانب، خاصة الصحية والتعليمية وفي مجال الصرف الصحي، وذلك من خلال المكتب الإيطالي للدعم التابع للسفارة.

كما تم التشاور حول تواصل المكتب الإيطالي للدعم مع بلديات الجنوب لنقل خبرة الجانب الإيطالي لهذه البلديات.

وبحث اللقاء أيضًا، سُبل التواصل بين الجمعية الإيطالية لاتحاد البلديات، ووزارة الحكم المحلي في ليبيا للاستفادة من التجربة الإيطالية في مجال البلديات.