الرئاسي يستعرض سير العمل بالهيئة العامة للسلامة

عقد النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “عبدالسلام كاجمان”، اجتماعًا الأربعاء، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلامة العميد “إمحمد الككلي”، ومديري الإدارات المختصة بالهيئة.

وأفادت إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي، بأن رئيس الهيئة العامة للسلامة استعرض، خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مهام الهيئة وهيكلتها وأهم الأعمال التي تقوم بها في أوقات السلم والحرب والمشاكل الإدارية والمالية والفنية، التي تواجهها في تقديم الخدمات المطلوبة منها، والتي أثرت بشكل مباشر في ضعف أداء الهيئة.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية البدء في برنامج التأمين الصحي للعاملين بالهيئة، طبقًا للقوانين والقرارات النافذة.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على أن تتولى الهيئة إعداد مذكرة متكاملة تتضمن اختصاصات والمهام الموكلة لها حاليا، وأهم التغييرات المطلوبة، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير الهيئة وتحسين أدائها، ليتم عرضها على النائب “كاجمان”، ليتولى عرضها ومناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء القادم.