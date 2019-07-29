الرئاسي يستعرض قائمة المشروعات المُقترح تنفيذها في المنطقة الجنوبية

ترأس النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان، اجتماع لجنة متابعة مشروعات التنمية بالمنطقة الجنوبية، المُشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم (430) لسنة 2019م، بحضور عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد الاثنين بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، استعراض قائمة المشروعات المقترح تنفيذها في المنطقة الجنوبية.

وحضر كل من وزير الحكم المحلي المفوض، ووكيل وزارة التخطيط، والمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، ورئيس الهيئة العامة للموارد المائية.

وناقش الاجتماع، آلية مراجعة وتحديد أولويات التنفيذ للمشروعات المقترح تنفيذها، وآلية تحديد تمويلها من الميزانية العامة، بحسب ما نقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.

وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل برئاسة عضو من اللجنة ووكيل وزارة التخطيط، وعضوية مندوبين عن القطاعات والأجهزة التنفيذية لتولي مهمة تحديد الاحتياجات للقطاعات المختلفة وللبلديات في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى تحديد المشروعات التي تم الاتفاق على تنفيذها، وخاصة ذات الطابع الاستعجالي، مثل طرق الربط الرئيسية، ومشروعات المياه، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشروعات.