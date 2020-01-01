الرئاسي يستعرض لائحة الإيرادات المالية للمجالس البلدية

عرض الوزير ما تم إنجازه بخصوص تطوير الهياكل التنظيمية للبلديات. [إدارة التواصل والإعلام]

بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الدكتور “محمد عماري زايد”، الأربعاء، مع وزير الحكم المحلي الدكتور “ميلاد الطاهر”، لائحة الإيرادات المالية لوحدات الإدارة المحلية التي تحدد آلية جباية إيرادات البلديات بالتعاون مع وزارة المالية.