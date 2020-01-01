الرئاسي يستعرض لائحة الإيرادات المالية للمجالس البلدية

بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الدكتور “محمد عماري زايد”، الأربعاء، مع وزير الحكم المحلي الدكتور “ميلاد الطاهر”، لائحة الإيرادات المالية لوحدات الإدارة المحلية التي تحدد آلية جباية إيرادات البلديات بالتعاون مع وزارة المالية.
وأفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء متابعة عمل الوزارة في ظل اختصاصاتها، ومناقشة إقفال العام المالي في الوزارة والبلديات.
وعرض الوزير خلال اللقاء ما تم إنجازه بخصوص تطوير الهياكل التنظيمية للبلديات لدعم نقل اختصاصات الإدارة المحلية.
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