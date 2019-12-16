الرئاسي يُعرب عن استغرابه الشديد من تصريحات «السيسي»

أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عن استغرابه الشديد من تصريحات الرئيس المصري حول ما وصفه بـ”غياب الإدارة الحرة للحكومة ووقوعها أسيرة للتشكيلات المسلحة والإرهابية والتلويح بقدرته على التدخل المباشر في ليبيا.

وأكد المجلس في بيان له، الاثنين، على شرعية حكومة الوفاق الوطني ومشروعيتها في أداء عملها واستقلالية قراراتها، وبسط سلطتها على كافة المؤسسات، ومّذكرا الجميع بالملحمة الوطنية التي قادتها حكومة الوفاق الوطني في عملية البنيان المرصوص ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت، والقضاء عليه في زمن قياسي.

وأضاف البيان:

إن حكومة الوفاق الوطني إذ تتفهم حق الدولة المصرية في تحقيق أمنها القومي فإنها لا تقبل بأي تهديد يمس السيادة الوطنية الليبية.

وتابع المجلس في بيانه يقول:

إننا نأمل أن يكون للشقيقة مصر دوراً جوهريًا يخظى بثقة الجميع في إطار دعم الاستقرار والسلم الاهلي في ليبيا بدلاً من دعم تشكيلات مسلحة خارجة عن الشرعية المعترف بها دوليًا يقودها مجرم حرب قامت بالاعتداء على العاصمة طرابلس، رمز وحدة ليبيا واستقرارها.

ودعا المجلس الرئاسي السلطات المصرية لمراجعة موقفها من الأزمة الليبية، ولعب دور إيجابي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ويسعى لتطوريها واستمرارها.

هذا وصرح الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، خلال مشاركته في أعمال منتدى “شباب العالم” المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، بأنه كان الأولى ببلاده التدخل بشكل مباشر في ليبيا، قائلا إنهم لديهم القدرة لكنهم لم يفعلوا ذلك، مضيفا أن حكومة الوفاق المعترف بها دوليا أسيرة لدى المليشيات، حسب وصفه.