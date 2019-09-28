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الرئاسي يُعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جوية بالتنسيق مع الولايات المتحدة

عين ليبيا | آخر تحديث: 28 سبتمبر 2019 - 16:35
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أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عن مقتل 17 إرهابياً من عناصر تنظيم داعش، في ضربات جوية جنوب غرب البلاد.

وأوضح المكتب في بيان الجمعة، أن عملية استهداف مجموعة من تنظيم داعش، تمت بالتنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الوفاق الوطني.

وأشار إلى أن حملة ملاحقة التنظيم مستمرة أينما وجدت عناصره على الأراضي الليبية، وتأتي هذه الضربات ضمن الحملة التي تستهدف عناصر التنظيم الإرهابي وبؤره في ليبيا.

من جهتها أعلنت القيادة الأميركية الأفريقية «أفريكوم»، أنها شنت غارة جوية استهدفت إرهابيي داعش في جنوب غرب ليبيا، بالتنسيق مع حكومة الوفاق.

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وقال مدير الاستخبارات في القيادة الأميركية الأفريقية، الأدميرال البحري هايدي بيرغ، في بيان:

الحملة المستمرة ضد داعش في ليبيا، تُظهر أن القيادة الأميركية الأفريقية تستهدف، بإصرار، الشبكات الإرهابية التي تسعى إلى إيذاء الليبيين الأبرياء.

وأضاف:

سنواصل ملاحقة عناصر داعش في ليبيا والإرهابيين الآخرين في المنطقة، وحرمانهم من الملاذ الآمن ومن التنسيق والتخطيط للعمليات الإرهابية في ليبيا.

كما شدد على أن الأفريكوم، تواصل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استقرار الوضع السياسي في ليبيا.

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عبدالحق عبدالجبار

ههههههه 🤔🤔😇بالتنسيق تي ياسر من الكذب تي هو انتم موجودين اصلاً

أعجبني0لم يعجبني  رد
5 ساعة مضت