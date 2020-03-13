الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُعلن حالة الطوارئ في جميع الولايات الأمريكية لمواجهة فيروس كورونا

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عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:55
|الشروق
|07:20
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:40
|المغرب
|19:14
|العشاء
|20:44
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:55
|الشروق
|07:20
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:40
|المغرب
|19:14
|العشاء
|20:44
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:55
|الشروق
|07:20
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:40
|المغرب
|19:14
|العشاء
|20:44
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:55
|الشروق
|07:20
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:40
|المغرب
|19:14
|العشاء
|20:44
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:55
|الشروق
|07:20
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:40
|المغرب
|19:14
|العشاء
|20:44
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:55
|الشروق
|07:20
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:40
|المغرب
|19:14
|العشاء
|20:44
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