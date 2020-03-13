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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُعلن حالة الطوارئ في جميع الولايات الأمريكية لمواجهة فيروس كورونا

عين ليبيا | نُشر الجمعة، 13 مارس 2020 - 21:44
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