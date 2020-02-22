الرئيس الأمريكي يُعين أردنية مستشارة للأمن الداخلي

ستترأس نشيوات مهام حماية الولايات المتحدة من التهديدات الإرهابية. [تويتر]

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعيين السياسية من ولاية فلوريدا ذات الأصول أردنية، جوليا نشيوات، للعمل كمستشارة جديدة لشؤون الأمن الداخلي. وأعلن البيت الأبيض تعيين جوليا نشيوات، الأردنية الأصل، في منصب مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للأمن الداخلي الوطني.

وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية، إن نشيوات ستعمل مرة أخرى مع مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين في البيت الأبيض، وقد عملا سويا في وقت سابق بوزارة الخارجية الأمريكية، حيث تولى أوبراين وقتها منصب مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون تحرير الرهائن، وتميزت نائبته السابقة نشيوات في مجال تحرير الرهائن الأمريكيين بالخارج، بحسب ما نقلت صحيفة “بوليتيكو”.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، الجمعة، بأنَّ نشيوات التي تنحدر من مدينة السلط وسط الأردن، تحمل درجة الماجستير في الدراسات الأمنية من جامعة “جورج تاون” الأميركية، والدكتوراة من معهد طوكيو للتكنولوجيا في اليابان، وقال مقربين منها أنها تتكلم اللغة العربية بطلاقة رغم ولادتها ونشأتها في الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة الأردنية عن صحيفة “واشنطن بوست” أن نشيوات ستحل محل قائد حرس السواحل الأدميرال بيتر براون، الذي خرج من منصبه بعد ستة أشهر من توليه المنصب.

وكانت نشيوات شغلت سابقًا منصب نائبة وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيليرسون، كما شغلت منصب رئيسة أركان السياسة في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، وعدة مناصب في الإدارة الأمريكية.

وفي منصبها الجديد، ستترأس نشيوات مهام حماية الولايات المتحدة من التهديدات الإرهابية، وتقوية الدفاع السيبراني والتعامل مع الكوارث الطبيعية.

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