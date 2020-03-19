عاجل

الرئيس الإيراني حسن روحاني: 70 بالمئة من الإيرانيين سيصابون بفيروس كورونا

عين ليبيا | نُشر الخميس، 19 مارس 2020 - 20:48
حجم الخط
طباعة

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

اقرأ أيضا

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

أرسل إلى صديق