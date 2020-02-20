الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقي في إسطنبول رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج

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|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:21
|الشروق
|07:46
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:31
|المغرب
|18:56
|العشاء
|20:26
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:21
|الشروق
|07:46
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:31
|المغرب
|18:56
|العشاء
|20:26
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:21
|الشروق
|07:46
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:31
|المغرب
|18:56
|العشاء
|20:26
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:21
|الشروق
|07:46
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:31
|المغرب
|18:56
|العشاء
|20:26
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:21
|الشروق
|07:46
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:31
|المغرب
|18:56
|العشاء
|20:26
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:21
|الشروق
|07:46
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:31
|المغرب
|18:56
|العشاء
|20:26
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