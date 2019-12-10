الرئيس التونسي يستقبل «السراج» على رأس وفد رفيع المستوى

استقبل رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، بقصر قرطاج في العاصمة تونس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الذي يوقم بزيارة رسمية إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى.
وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن اللقاء تناول العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين والمسائل الإنسانية العالقة.
وفي مجال التعاون الاقتصادي تباحث الطرفان حول سُبل رفع مختلف العراقيل أمام تنقل الأشخاص والسلع بين تونس وليبيا بحرا وبرا وتجنّب إغلاق معبر رأس إجدير على وجه الخصوص.
كما تناول اللقاء المسائل الإنسانية العالقة وتم التأكيد على ضرورة إيجاد حلّ للأطفال التونسيين المحتجزين بليبيا، ومضاعفة الجهود للتوصل إلى كشف حقيقة اختفاء المواطن وليد الكسيكسي، العامل بالسفارة التونسية في طرابلس منذ 13 أكتوبر 2014 .
كما تم التطرق إلى الليبيين الممنوعين من الدخول إلى التراب التونسي والاتفاق على أن يُعهد لوزارة الداخلية بالنظر في ملفاتهم.
وتم خلال هذا اللقاء استقبال والديْ الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختفيين قسريا بليبيا منذ سبتمبر 2014 وأكّد كل من رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السرّاج حرصهما على معرفة مصير الصحفيين.
وعلى المستوى السياسي تطرق اللقاء إلى ضرورة إيجاد حل للوضع في ليبيا في إطار الشرعية الدولية ويكون نابعا من إرادة الليبيين أنفسهم.
وجدّد الرئيس التونسي تأكيده على ضرورة إيجاد تسوية سياسية شاملة تخدم مصلحة الشعب الليبي، مشددا على أن الشأن الليبي هو شأن تونسي.
غر لو تبطلوا كلمة رفيع المستوي فقط 🤔….اماله يبوا يحلوا مشكلة الفريب….؟ تونس صعبه عليهم هادي تربية ابورقيبة لسنيين طويلة … وتحصلوا علي استقلالهم كامل ولو كان بخطوات بحكمة لبورقيبة