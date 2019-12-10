الرئيس التونسي يستقبل «السراج» على رأس وفد رفيع المستوى

استقبل رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، بقصر قرطاج في العاصمة تونس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الذي يوقم بزيارة رسمية إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن اللقاء تناول العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين والمسائل الإنسانية العالقة.

وفي مجال التعاون الاقتصادي تباحث الطرفان حول سُبل رفع مختلف العراقيل أمام تنقل الأشخاص والسلع بين تونس وليبيا بحرا وبرا وتجنّب إغلاق معبر رأس إجدير على وجه الخصوص.