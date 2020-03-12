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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يأمر بإغلاق المدارس في فرنسا ويُطالب من تزيد أعمارهم عن 70 عاماً ملازمة منازلهم تجنّباً لفيروس كورونا

عين ليبيا | نُشر الخميس، 12 مارس 2020 - 21:24
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