الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يأمر بإغلاق المدارس في فرنسا ويُطالب من تزيد أعمارهم عن 70 عاماً ملازمة منازلهم تجنّباً لفيروس كورونا

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عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:57
|الشروق
|07:21
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:40
|المغرب
|19:13
|العشاء
|20:43
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:57
|الشروق
|07:21
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:40
|المغرب
|19:13
|العشاء
|20:43
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:57
|الشروق
|07:21
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:40
|المغرب
|19:13
|العشاء
|20:43
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:57
|الشروق
|07:21
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:40
|المغرب
|19:13
|العشاء
|20:43
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:57
|الشروق
|07:21
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:40
|المغرب
|19:13
|العشاء
|20:43
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:57
|الشروق
|07:21
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:40
|المغرب
|19:13
|العشاء
|20:43
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