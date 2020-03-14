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الرئيس الفرنسي يُعلن غلق جميع المطاعم والمقاهي ودور السينما والأندية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا

عين ليبيا | آخر تحديث: 14 مارس 2020 - 21:41
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