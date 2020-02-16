الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تُدين اختطاف مواطن جزائري من قِبل عناصر حفتر

أكدت الرابطة على ضرورة تدخل السلطات الجزائرية. [إنترنت]

نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وأدانت اختطاف مواطن جزائري في مدينة العجيلات (غرب طرابلس) من قِبل عناصر مولية لحفتر.

وفي بيان لها، تلقت عين ليبيا» نسخة منه، أكدت الرابطة على ضرورة تدخل السلطات الجزائرية فورا والضغط على كافة الجهات الليبية المعنية من أجل إطلاق سراح المواطن الجزائري في أسرع وقت.

هذا وأشارت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أنها أبلغت وزارة الخارجية والجهات الأمنية والبعثة الأممية للدعم بليبيا بتفاصيل الواقعة، حسب نص البيان.

يأتي ذلك في حين، تستمر الانتهاكات التي تمارسها قوات حفتر والعناصر الموالية له في عدد من المدن، والتي طالت أشخاص ومواطنين من جنسيات غير ليبية.

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