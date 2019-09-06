«الرقابة على الأغذية والأدوية» مصراتة يضبط مواد منتهية الصلاحية بينها عصير «إسرائيلي الصُنع»

قام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع مصراتة، رفقة جهاز الحرس البلدي مصراتة بجولة تفتيشية الخميس، للتفتيش على محال بيع المواد الغذائية وبعض المخابز.
وتم خلال الجولة ضبط العديد من المخالفات تمثلت في ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بمختلف الأصناف والانواع والعصائر
وأشار المركز في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى ضبط عصير نوع Bravo برتقال تحت ملصقه علم دولة إسرائيل، وتم ضبط كمية وإحالتها على الفور لمركز الرقابة على الاغدية والأدوية بمصراتة، لإجراء التحاليل المختبرية لهذا المنتج للتأكد من سلامته.
يُشار أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أطلق الخميس، الحملة الوطنية للأمن الغذائي والدوائي بكافة المناطق والمدن الليبية والتي كان شعارها “معًا من أجل صحة وسلامة المستهلك” والتي قادها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من مدينة طرابلس بالتزامن مع انطلاق الحملة بالمكاتب والفروع التابعة له بمختلف مدن ليبيا من أجل صحة وحماية المستهلك.
وتأتي الحملة بناء على التعليمات المشددة من قِبل مدير عام المركز بإستمرار الحملات التفتيشية في محاربة الفساد الغذائي ومجابهة المخاطر المتمثّلة في الأغذية والأدوية الفاسدة التي تهدد أمن وسلامة المواطن، بحسب مصادر من المركز.
#فرع_مصراتةضمن الحملة التي اطلقها مركز الرقابة على الاغذية و الادوية قام مفتشينا رفقة جهاز الحرس البلدي #مصراتة بجولة…
Gepostet von مركز الرقابة على الاغذية والادوية – ليبيا am Donnerstag, 5. September 2019
الالحاد وجنود عبدة الشيطان في ليبيا نشهد هذه الايام انتشار ظواهر عبدة الشيطان بين الغباء والسذج الذين لادين ولاخلاق لهم من البنات والشباب مجرد فروخ حرام وبنات حرام .. من هذه الظواهر هي : 1- رفع البنطلون لدى النساء السذج وذات الغباء المركب بحجة الموضة فعملية رفع البنطلون تقول أنا من مثليين الجنسيين أو عاهرات الملاهي الليلية . 2- من خلال عملية رفع البنطلون فوق كعبة الرجل تحدثنا بالاتي (بشذوذ جنسي – شغف الجنسي – قابليتها للجنس – قوتها الجنسية – التمكن منها جنسياً) من خلال عرقويها المرأة أو بنت ذات الموضة تعطيك معلومات كاملة في كيفية الانقضاض عليها جنسياً… قراءة المزيد ..