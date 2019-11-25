«السراج» في البحرين.. زيارة عمل رسمية أم عائلية!

قال وزير الخاريجية البحريني خالد بن أحمد، الاثنين، إن زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، إلى مملكة البحرين لم تكن ذات طابع سياسي.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، أوضح بن أحمد أن زيارة السراج كانت زيارة خاصة ولم يكن هناك جدول أعمال لأي مواضيع سياسية.

كما أكد الوزير البحريني أن بلاده ملتزمة بموقفها الثابت بعدم التدخل في شؤون الدول الشقيقة والصديقة، وفق قوله.

الرئيس فائز السراج يقوم بزيارة خاصة لمملكة البحرين و لم يكن هناك جدول أعمال لأي مواضيع سياسية ، و مملكة البحرين ملتزمة بموقفها الثابت بعدم التدخل في شؤون الدول الشقيقة و الصديقة — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) November 25, 2019

وفي سياقٍ ذي صلة، أفادت مصادر إعلامية ليبية، بأن زيارة رئيس المجلس الرئاسي إلى البحرين جاءت لتفقد ابنته التي وضعت مولودًا جديدا الأيام الماضية، حيث تقيم في المنامة منذ فترة مع زوجها أيمن شلبي الموظف في بنك السلام البحريني، الذي يرأسه رضا النايض شقيق سفير ليبيا السابق لدى الإمارات العارف النايض.

هذا وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن السراج، اجرى محادثات الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وبحسب المكتب الإعلامي، فإن المحادثات تناولت مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.