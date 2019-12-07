السراج لقوات «بركان الغضب»: أنتم تسطرون ملاحم بطولية في صد العدوان المدعوم من قوى أجنبية

وجه رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش التابع لحكومة الوفاق فائز السراج، كلمة مكتوبة، السبت، إلى قوات بركان الغضب.

وقال السراج في كلمته:

أيها الأبطال من قوات الجيش الليبي وقيادة غرفة العمليات المشتركة والقوة المساندة في عملية بركان الغضب، يا من تسطرون ملاحم البطولة في ساحات القتال، ذوداً عن أهلكم وعاصمتكم، ودفاعًا عن مدنية الدولة. أتوجه إليكم بتحية تقدير واعتزاز، فلقد استطعتم يا أبنائنا الشجعان وعلى مدى تسعة أشهر من التصدي للعدوان الغاشم الدعوم من قوى أجنبية، ودحرتم محاولات ميليشياتخ اليائسة التقدم على الأرض، كما تمكنت دفاعاتكم الجوية بقدراتها المتطورة من إسقاط طائراته التي تكرر قصفها للأحياء السكنية والمنشآت والمطارات المدنية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي في كلمته، أنهم حريصون كل الحرص على توفير كل ما من شأنه دعم قواتهم وتطويرها.

وأضاف يقول:

كما إننا أبداً لن ننسى شهدائنا الأبرار الذين جادوا بأنفسهم وهم يؤدون الواجب في ميادين الشرف والعزة، وسطروا بدمائهم الزكية صفحات خالدة في سجل البطولة والفداء، ينتذكر دائماً تضحياتهم بكل فخر.

كما أكد السراج في ختام كلمته، بأن جهودهم متواصلة لبناء وتطوير قدراتهم.