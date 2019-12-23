قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ليبيا دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام أي مذكرات مع من تريد.

وفي تصريح لصحيفة “كوريري ديلا سييرا” الإيطالية، انتقد السراج الموقف الإيطالي بشأن مذكرة التفاهم المبرمة مع تركيا.

وعبر رئيس المجلس الرئاسي عن استيائه من لقاء وزير الخارجية الإيطالي مع حفتر، كما انتقد زيارة وزير الخارجية اليوناني لمسؤولي الحكومة الموازية ببنغازي.

وأكد السراج في تصريحاته للصحيفة الإيطالية أن قوات بركان الغضب ستنتصر في المعركة، وأنه في النهاية سيحاكم المعتدون أمام المحاكم الدولية ولن يكون لهم مستقبل في ليبيا، حسب وصفه.

وذكر رئيس المجلس الرئاسي أن حكومة الوفاق طلبت إمدادات أسلحة من بلدان عديدة، بما فيها إيطاليا إلا أنه لم تردها أية إجابات رسمية من روما.