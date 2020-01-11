السراج: نرحب بأي مبادرة سياسية شرط انسحاب المعتدين ولم نعد نثق في حفتر بعد تجربتنا السياسية معه.

عين ليبيا | آخر تحديث: 11 يناير 2020 - 18:42
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