السراج: نستغرب الصمت الدولي إزاء جرائم العدوان المتمثل في قتل المدنيين وقصف المنازل والمرافق العامة.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 11 يناير 2020 - 18:47
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