السراج والمشري.. نحمل مجلس الأمن ومن يهدد بقصف الطائرات المدنية مسؤولية أي حوادث تنتج عن استئناف الرحلات بمعيتيقة

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 23 يناير 2020 - 14:43
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