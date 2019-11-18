«السراج» يبحث إجراءات استئناف الرحلات الجوية من مطار معيتيقة

عقد رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش التابع لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعًا الاثنين، مع وزير المواصلات ميلاد معتوق، ووكيل الوزارة هشام ابوشكيوات، وآمر ركن السلاح الجوي المُكلف عميد طيار عمر الويفاتي، وآمر قاعدة معيتيقة الجوية العميد خيري السيفاو.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع تمحور حول تفعيل قرار القائد الأعلى للجيش الليبي بفصل الجانب العسكري تماماً عن الجانب المدني.

وحث السراج خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لإعادة تشغيل مطار معيتيقة بشكل آمن، وتأمين المطار والعاملين به والمواطنين والمسافرين واستئناف الرحلات الجوية بالمطار.

هذا وقام رئيس المجلس الرئاسي، مساء الأحد، رفقة وكيل وزارة المواصلات بجولة تفقدية في مطار معيتيقة الدولي، حيث بحث الإسراع في عمليات الصيانة و التجهيز الجارية حالياً استعدادا لإستئناف الرحلات الجوية.