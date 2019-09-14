«السراج» يبحث احتياجات بلديتي زوارة وزليتن

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، السبت، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس،عميد بلدية زوارة فرحات أبو الشواشي.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أنّ اللقاء تناول عدد من الملفات الخدمية، وسير العمل بالمشاريع التي تُنفذها البلدية.

كما بحث اللقاء الإجراءات التي اتخذتها البلدية لمعالجة مشكلة القمامة بعد أن تم نقل الاختصاصات للبلدية.