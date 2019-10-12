«السراج» يبحث ترتيبات انطلاق العام الدراسي الجديد

التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، السبت بمقر المجلس في طرابلس، وكيل وزاة التعليم عادل جمعة.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فإن اللقاء يأتي لبحث الترتيبات المتخذة لانطلاق العام الدراسي الجديد.

واستعرض اللقاء سير العملية التعليمية في المناطق المتضررة من العدوان على العاصمة طرابلس.

كما اطلع السراج على تقرير عن أوضاع المدارس والمعاهد بمختلف المناطق، وبرامج تنفيذ خطة تحسين العملية التعليمية لضمان تحقيق أهداف البرنامج الوطني لإصلاح التعليم، وفقًا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

هذا ونفت وزارة التعليم شائعات تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020، وأفادت بأن الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ستبدأ يوم غد الأحد، ومرحلة التعليم الثانوي تبدأ يوم الأحد الـ20 من أكتوبر الجاري.