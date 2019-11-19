«السراج» يبحث سُبل توفير احتياجات قطاع الصحة

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعًا الثلاثاء، مع وكيل وزارة الصحة محمد هيثم، ونائب رئيس لجنة العطاءات العامة ورئيس لجنة العطاءات الفرعية للشراء الخارجي و أعضاء من لجنة الشراء المحلي.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع الذي عُقِد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، تناول احتياجات قطاع الصحة وكيفية توفيرها من بنود الإمداد الطبي بشكل انسيابي، ومعالجة كافة المختنقات لا سيما ما يصاحب انتهاء العام المالي للشركات المصنّعة، والعراقيل المصاحبة لذلك.

وشدّد السراج على أهمية الانتهاء من أعمال لجنة العطاءات العامة بأسرع وقت ممكن ليتسنى حل مشاكل الإمداد الطبي، مع الاستفادة من خبرات اللجان السابقة العاملة في ذات المجال وصولا إلى ما يفيد ويخدم الصالح العام.