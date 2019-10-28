«السراج» يبحث مطالب المُعلمين بشأن تحسين أوضاعهم

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الاثنين، سلسلة اجتماعات لبحث مطالب المُعلمين بتحسين أوضاعهم.

حيث اجتمع السراج مع ممثلين عن نقابات المعلمين في طرابلس والجبل الغربي وتنسيقيات تاجوراء ومسلاتة ومصراتة والخمس والمنطقة الغربية ومدير مكتب الخدمات التعليمية.

كما عقد رئيس المجلس الرئاسي اجتماعا مع رئيس ديوان المحاسبة ووزير التعليم، ووكيل وزارة التعليم ووكيل وزارة المالية.

وناقش السراج خلال الاجتماعات مطالب المُعلمين بتحسين رواتبهم، والإمكانيات المالية المتاحة لتحقيق هذه المطالب.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، عن السراج تأكيده، تضامنه مع المُعلمين في المطالبة بحقوقهم المشروعة، وأصدر تعليماته بوضع خطة عاجلة لتحسين رواتبهم بما يتناسب مع إمكانيات الدولة المتاحة.

وأشاد السراج بالأسلوب الحضاري الذي اتبعه المعلمون في وقفتهم الاحتجاجية صباح اليوم أمام مقر الحكومة، وفق قوله.