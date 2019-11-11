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«السراج» يبحث ملف الاستثمارات الليبية في الخارج

عين ليبيا | آخر تحديث: 11 نوفمبر 2019 - 16:15
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تناول الاجتماع أوضاع الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية. [المجلس الرئاسي]
عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعًا الاثنين، مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية مصطفى الخطاب، والمدير العام للشركة سالم حنيش.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع يأتي لبحث ومتابعة ملف الاستثمارات الليبية في الخارج.

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وتناول الاجتماع أوضاع الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، وتطرق إلى آليات متابعة استثمارات الشركة وسُبل تطويرها.

كما تم خلال الاجتماع إحاطة السراج بأهم ما تم إنجازه والوضع الحالي للاستثمارات في الخارج وأبدى ملاحظاته بالخصوص.

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