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«السراج» يتباحث مع وزيري الخارجية والدفاع التركيين حول خطوات تنفيذ مذكرة التفاهم

عين ليبيا | آخر تحديث: 14 ديسمبر 2019 - 12:58
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تناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا. [المجلس الرئاسي]
التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، السبت، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة، كل من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، بحضور وزير الخارجية محمد طاهر سيالة.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن اللقاء الذي عُقِد بمقر إقامة السراج، تناول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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كما بحث الجانبان الخطوات العملية لتنفيذ مذكرتي التفاهم التي وقعها البلدين حول التعاون الأمني، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

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