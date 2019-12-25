«السراج» يتفقد عدد من مستشفيات العاصمة

تخلل الزيارة افتتاح عدد من الأقسام بالمستشفيات. [المجلس الرئاسي]

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الأربعاء، بزيارة تفقدية لكل من مستشفى الحروق والتجميل، ومستشفى طرابلس المركزي، ومستشفى الجلاء للنساء والولادة ومستشفى الأطفال بالعاصمة طرابلس.



وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأنه تخلل الزيارة افتتاح عدد من الأقسام بهذه المستشفيات.

وشدد السراج إثر افتتاحه لهذه الأقسام على ضرورة المحافظة على هذه المكتسبات وتكاتف الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد على إن دعم المستشفيات ومشاريع الصحة تمثل أولوية لحكومة الوفاق الوطني سواء في طرابلس أو في المدن الليبية الأخرى.

وتفقد رئيس المجلس الرئاسي رفقة وكيل وزارة الصحة محمد الهيثم, ومدير إدارة الشؤون الطبية بالوزارة طاهر عبد العزيز، أعمال الصيانة الجارية بالمستشفيات الأربع، وناقش مع الجهاز الطبي والفني سير العمل وما ينقص المستشفيات من احتياجات، وأعطى تعليماته بمعالجة كافة مختنقات الإمداد الطبي بشكل عاجل.