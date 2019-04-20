«السراج» يدعو لمعاملة أسرى قوات حفتر بأخلاق ومبادئ القوانين الوطنية والمواثيق الدولية

أهاب رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق فائز السراج بمنتسبي القوات المسلحة الليبية والقوى المساندة على كافة المحاور مراعاة الحرمات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

وشدد السراج في بيان له السبت، على ضرورة حسن معاملة الأسرى وخاصة القصر منهم ومعاملتهم بأخلاق ومبادئ القوانين والمواثيق الوطنية والدولية.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي في بيانه يقول:

“وعليكم وأنتم تعدون العدة ليوم الحسم، مراعاة السكان العالقين منهم في مناطق الاشتباكات والعمل على حماية ممتلكاتهم، وعدم الرد على الخطاب الجهوي الصادر عن مليشيات حفتر فمعركتنا من أجل الوطن الواحد وبناء الدولة المدنية المنشودة، وهذا الاعتداء قام به شخص واحد، تحركه نزوات ورغبات وأوهام شخصية، ولا ينسب لمنطقة أو قبيلة”.